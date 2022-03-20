Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Севилья", набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 48 очками остался на шестой позиции.

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Севилья": Дмитрович, Навас, Гудель, Кунде, Аугустинссон, Дилэйни (Монтьель, 80), Окампос, Оливер Торрес (Ракитич, 67), Корона (Ламела, 67), Марсьяль (Эн-Несири, 59), Мунир (Жордан, 46).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 46), Элустондо, Ле Норман, Рико, Янузай (Мартин, 86), Мерино (Гуриди, 64), Субименди, Рафинья (Сильва, 63), Порту (Исак, 75), Серлот.

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