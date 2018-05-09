"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" – "Реал"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан"
Начало матча: 22:30
Арбитр: Матеу Лаос
В перенесенном из-за финала Кубка Испании матче 24 тура "Севилья" встретится с "Реалом". Севильцы провалили чемпионат, на данный момент команда находится только на восьмом месте, если бы не Кубок, она бы не отобралась в еврокубки. У "Севильи" есть проблемы в нападении, лучший бомбардир Луис Муриэль забил только 7 голов, в последних играх он даже не попадает в основной состав. 6 голов на счету Сарабии, но он пропустит игру из-за дисквалификации, столько же мячей у Бен Йедера. Помимо слабой атаки, в этом сезоне подводит оборона. "Севилья" пропустила больше, чем забила. Долгое время основные центральные защитнику Кариссу и Пареха были травмированы, из-за чего на двоих сыграли только в восьми матчах чемпионата. Их сменщики со своими обязанностями не справлялись. В шести играх Ла Лиги "Севилья" пропустила больше двух мячей.
"Реал" же – это машина по забиванию голов. В этом сезоне Ла Лиги только 6 раз не удалось поразить ворота соперника. Особых турнирных задач у "Реала" уже нет, команда еще может опередить "Атлетико", но нужно ли это "сливочным"? Гораздо важнее подготовиться к финалу Лиги чемпионов, поэтому после изнурительного матча против "Барселоны" Зидан должен дать отдохнуть ряду основных игроков. В этом шанс "Севильи", но далеко не факт, что хозяева поля сумеют воспользоваться тем, что в основе "Реала" выйдут резервисты.
Интересные факты противостояния:
Матч первого круга завершился со счетом 5:0 в пользу "Реала".
В восьми последних матчах между "Реалом" и "Севильей" было забито более двух голов за игру.
Команды провели между собой 153 игры: 81 победа "Реала", 45 – у "Севильи", 27 ничьих.
Ориентировочные составы:
"Севилья": Сория, Эскудеро, Меркадо, Ленгле, Коршия, Гайс, Писарро, Банега, Корреа, Васкес, Бен Йедер.
"Реал": Касилья, Хакими, Начо, Рамос, Эрнардес, Каземиро, Ковачич, Васкес, Иско, Асенсио, Майораль.
Прогноз на матч "Севилья" – "Реал":
Вероятность большого количества голов довольно высока, "Реал" всегда играет на атаку и дает шансы сопернику, "Севилья" ужасно действует в обороне. Спрогнозировать победителя довольно сложно, если исходить из того, что у "Реала" будет резерв, севильцы играют неплохо на "Рамон Санчес Писхуан", на своем поле они могут дать бой любому сопернику.
На победу "Реала" коэффициент 2.65, на "Севилью" – 2.45, на ничью 3.95.
Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20