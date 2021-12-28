"Севилья" и "Сельта" могут совершить обмен
Фото: инстаграм Оскара/Автор неизвестен
"Севилья" может совершить обмен полузащитниками с "Сельтой" в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Marca.
По информации источника, нервионцы намерены сделать "кельтам" предложение об обмене хавбека Оскара Родригеса на Дениса Суареса.
В то же время инсайдер Виктор Лопес пишет, что Оскар Родригес - футболист, которого "Сельта" рассматривает для усиления в зимнее трансферное окно.
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|Сельта Виго
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