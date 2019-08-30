"Севилья" и "Сельта" поделили очки

Теги севильясельта виго

"Севилья" и "Сельта" поделили очки

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Севилья" сыграла вничью с "Сельтой".

Таким образом, "Севилья" с 7 очками возглавила турнирную таблицу, а "Сельта" поднялась на 9-е место.

"Севилья" - "Сельта" 1:1

Голы: Васкес, 81 - 1:0, Денис Суарес, 84 - 1:1

"Севилья": Вацлик, Каррису, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Васкес, 70), Фернандо, Банега, Нолито (Рони Лопеш, 79), Мунир (Хиль, 55), де Йонг.

"Сельта": Рубен Бланко, Айду, Васкес (Мальо, 65), Араухо (Костас, 76), Оласа, Денис Суарес, Бельтран, Лоботка, Мендес, Фернандес (Санти Мина, 53), Аспас.

Предупреждения: Васкес (24), Мунир (34), Мендес (45), Диего Карлос (54), Фернандо (78), Хиль (85).

Читайте также: "Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"

ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 3 7
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 2 4
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 2 4
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 4
7 Алавес Алавес 2 4
8 Осасуна Осасуна 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Барселона Барселона 2 3
11 Леванте Леванте 2 3
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Вильярреал Вильярреал 2 1
14 Гранада Гранада 2 1
15 Эйбар Эйбар 2 1
16 Хетафе Хетафе 2 1
17 Валенсия Валенсия 2 1
18 Эспаньол Эспаньол 2 1
19 Леганес Леганес 2 0
20 Бетис Бетис 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов