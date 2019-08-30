"Севилья" и "Сельта" поделили очки
В рамках 3-го тура испанской Примеры "Севилья" сыграла вничью с "Сельтой".
Таким образом, "Севилья" с 7 очками возглавила турнирную таблицу, а "Сельта" поднялась на 9-е место.
"Севилья" - "Сельта" 1:1
Голы: Васкес, 81 - 1:0, Денис Суарес, 84 - 1:1
"Севилья": Вацлик, Каррису, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Васкес, 70), Фернандо, Банега, Нолито (Рони Лопеш, 79), Мунир (Хиль, 55), де Йонг.
"Сельта": Рубен Бланко, Айду, Васкес (Мальо, 65), Араухо (Костас, 76), Оласа, Денис Суарес, Бельтран, Лоботка, Мендес, Фернандес (Санти Мина, 53), Аспас.
Предупреждения: Васкес (24), Мунир (34), Мендес (45), Диего Карлос (54), Фернандо (78), Хиль (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|3
|7
|2
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|3
|Реал Мадрид
|2
|4
|4
|Реал Вальядолид
|2
|4
|5
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|6
|Реал Сосьедад
|2
|4
|7
|Алавес
|2
|4
|8
|Осасуна
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Барселона
|2
|3
|11
|Леванте
|2
|3
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Вильярреал
|2
|1
|14
|Гранада
|2
|1
|15
|Эйбар
|2
|1
|16
|Хетафе
|2
|1
|17
|Валенсия
|2
|1
|18
|Эспаньол
|2
|1
|19
|Леганес
|2
|0
|20
|Бетис
|2
|0