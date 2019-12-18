"Севилья" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании

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"Севилья" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании

Представляем результаты матчей 1-го раунда Кубка Испании.

"Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" - "Кордоба" 2:0


"Толоса" - "Вальядолид" 0:3

Голы: Унал, 21 - 0:3, Агуадо, 57 - 0:2, Агуадо, 65 - 0:3


"Бергантиньос" - "Севилья" 0:1

Гол: Кунде, 16 - 0:1


"Бадалона" - "Реал Овьедо" 3:1


"Эль-Пальмар" - "Хетафе" 1:2

Голы: Эчейта (аг), 25 - 1:0, Анхель Родригес, 63 - 1:1, Молина (пен), 70 - 1:2


"Комильяс" - "Вильярреал" 0:5

Голы: Суарес, 31 - 0:1, Бакка, 34 - 0:2, Бакка, 75 - 0:3, Касорла, 77 - 0:4, Бакка, 84 - 0:5


"Эль-Аламо" - "Мальорка" 0:1

Гол: Абрахам (аг), 90 - 0:1


"Мелилья" - "УКАМ Мурсия" 1:2


"Туделано" - "Альбасете" 0:1

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4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
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8 Валенсия Валенсия 17 27
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10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
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