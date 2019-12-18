"Севилья" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании
Представляем результаты матчей 1-го раунда Кубка Испании.
"Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" - "Кордоба" 2:0
"Толоса" - "Вальядолид" 0:3
Голы: Унал, 21 - 0:3, Агуадо, 57 - 0:2, Агуадо, 65 - 0:3
"Бергантиньос" - "Севилья" 0:1
Гол: Кунде, 16 - 0:1
"Бадалона" - "Реал Овьедо" 3:1
"Эль-Пальмар" - "Хетафе" 1:2
Голы: Эчейта (аг), 25 - 1:0, Анхель Родригес, 63 - 1:1, Молина (пен), 70 - 1:2
"Комильяс" - "Вильярреал" 0:5
Голы: Суарес, 31 - 0:1, Бакка, 34 - 0:2, Бакка, 75 - 0:3, Касорла, 77 - 0:4, Бакка, 84 - 0:5
"Эль-Аламо" - "Мальорка" 0:1
Гол: Абрахам (аг), 90 - 0:1
"Мелилья" - "УКАМ Мурсия" 1:2
"Туделано" - "Альбасете" 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10