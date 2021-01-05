"Севилья" и "Вильярреал" синхронно прошли в 1/16 Кубка Испании
В Испании продолжаются матчи 1/32 финала Кубка Короля. "Линарес" принимал "Севилью" и уступил со счетом 0:2, "Самора" дома играла с "Вильрреалом". Встреча закончилась со счетом 1:4.
"Линарес" - "Севилья" 0:2 (0:1)
Голы: Оскар Родригес, 45+1 - 1:0, Лара Ф., 47 (автогол) - 0:2
"Линарес": Разак, Родри, Хосе Крус, Вильярехо, Изра (Лара Л., 74), Перехон, Карнисер (Нето, 82), Лара Ф., Тони (Санчидриан, 74), Кортес (Хосема, 61), Мак (Аларкон, 61).
"Севилья": Буну, Серджи Гомес, Кунде, Рекик, Оливер Торрес (Гудель, 82), Алеиш Видаль, Оскар Родригес, Фернандо (Жордан, 82), Идрисси, де Йонг (Эн-Несири, 74), Мунир (Васкес, 74).
"Самора" - "Вильрреал" 1:4 (1:2)
Голы: Бакка, 31 - 0:1, Пино, 43 - 0:2, Рамос, 45+2, 1:2, Фер Ниньо, 73, - 1:3, Раба, 88 - 1:4
"Самора": Маписа, Коньехо (Хуанан, 54), Переро (Ромеро, 77), Парра, Родри (Приенто, 70), Веллингтон (Эрнандез, 46), Себастьян, Коке (Месе, 77), Креспо, Рамос, Адриан Эррера.
"Вильрреал": Рульи, Шакла, Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Капу, Пино (Раба, 86), Алекс Баэна (Тригерос, 73), Чуквуэзе (Парехо, 63), Коста (Фер Ниньо, 63), Бакка (Мойсес Гомес, 63).
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