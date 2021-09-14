"Севилья" и "Зальцбург" не выявили победителя в матче с 4 пенальти

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:1. В поединке было назначено четыре пенальти, из которых три - в ворота "Севильи", но гости реализовали только один.

В середине первого тайма счет открыл Лука Сучич, но перед перерывом равновесие восстановил Иван Ракитич.

"Севилья" Испания – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:1 (1:1)

Голы: Сучич, 21 (с пенальти) - 0:1, Ракитич, 42 (с пенальти) - 1:1

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Фернандо, Жордан (Дилэйни, 46), Гомес (Ламела, 58), Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири.

"Ред Булл Зальцбург": Кен, Кристенсен, Вебер (Пионтковски, 51), Соле, Ульмер, Сучич, Зайвальд, Камара, Ааронсон, Адейеми, Шешко.

Удаление: Эн-Несири (50).

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