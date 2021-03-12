"Севилья" интересуется Головиным

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"Севилья" интересуется Головиным

Стал известен клуб из топ-6 испанской Примеры, который претендует на полузащитника "Монако" Александра Головина.

По информации Metaratings, речь идёт о "Севилье". Скауты "нервионцев" уже просматривали игру 24-летнего футболиста.

Андалусийский клуб хочет усилить позицию атакующего хавбека, и кандидатура россиянина есть в их шорт-листе.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 14 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 19 миллионов евро.

Не пропустите: Корнеев: "Головин - главный актив "Монако". Он может играть в "Барселоне" и "Реале". | http://soccernews.ru 
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Клуб из топ-6 Примеры претендует на Головина

Клуб из топ-6 Примеры претендует на Головина

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