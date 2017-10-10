"Севилья" интересуется хавбеком "Сельты" Вассом

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"Севилья" интересуется хавбеком "Сельты" Вассом

"Севилья" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Сельты" Даниэлю Вассу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, андалузский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Сельта", в свою очередь, пыталась продлить контракт с хавбеком, который действует до лета 2019 года, но не сумела с ним договориться. Таким образом трансфер вполне может состояться.

28-летний Васс выступает за "Сельту" с 2015 года, провел за клуб 100 матчей и забил 10 голов.

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