"Севилья" интересуется игроком "Зенита"
"Севилья" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Луишу Нету, передает Record.
Контракт игрока с петербургским клубом заканчивается этим летом. Трансферная стоимость Нету - 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что на португальца претендует "Спортинг".
Нету перешёл в "Зенит" из "Сиены" в 2013 году за 6,5 миллиона евро.
В текущем сезоне он участвовал в 19 матчах и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: "Спортинг" контактирует с игроком "Зенита"| http://soccernews.ru
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|19
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|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
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|Реал Сосьедад
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|Эспаньол
|19
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|Валенсия
|19
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|Леванте
|19
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|13
|Леганес
|19
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|19
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|Атлетик Бильбао
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