"Севилья" интересуется игроком "Зенита"

"Севилья" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Луишу Нету, передает Record.

Контракт игрока с петербургским клубом заканчивается этим летом. Трансферная стоимость Нету - 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на португальца претендует "Спортинг".

Нету перешёл в "Зенит" из "Сиены" в 2013 году за 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне он участвовал в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

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