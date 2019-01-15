"Севилья" интересуется игроком "Зенита"

Теги севильязенит санкт-петербурглуиш нетутрансферы

"Севилья" интересуется игроком "Зенита"

"Севилья" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Луишу Нету, передает Record. 

Контракт игрока с петербургским клубом заканчивается этим летом. Трансферная стоимость Нету - 3 миллиона евро. 

Ранее сообщалось, что на португальца претендует "Спортинг".

Нету перешёл в "Зенит" из "Сиены" в 2013 году за 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне он участвовал в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Спортинг" контактирует с игроком "Зенита"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год

"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов