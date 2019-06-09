"Севилья" интересуется лидером киевского "Динамо"

Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Estadio Deportivo, 21-летнего украинца хочет подписать "Севилья". На трансфере игрока настаивает спортивный директор клуба Рамон Мончи.

Отмечается, что Мончи следил за игрой Цыганкова в матче сборной Украины против Сербии (5:0), в котором он отметился двумя голами.

В минувшем сезоне Цыганков провел 46 матчей, забил 20 голов и отдал 17 результативных передач.

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