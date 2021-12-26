"Севилья" интересуется Марсьялем

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"Севилья" интересуется МарсьялемФото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

Французский форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает издание Estadio Deportivo, подписание нападающего – приоритет для главного тренера "Севильи" Хулена Лопетеги..

По информации источника "Юнайтед" готов отдать в аренду игрока, а сам Марсьяль, как ранее писали СМИ, хотел бы перейти в "Севилью".

Но проблемой для сделки может стать оклад француза в "МЮ" - 8 миллионов евро в год.

"Севилья" должна либо договориться с "Юнайтед" о частичной выплате зарплаты, либо убедить футболиста снизить запросы.

Также не пропустите: Гвардиола высказался о покупке нападающего в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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