"Севилья" интересуется Тальяфико

Защитник "Индепендьенте" Николас Тальяфико может продолжить карьеру в Испании, сообщает TMW.

По информации ресурса, в услугах игрока заинтересована "Севилья", которая уже отправила в аргентинский клуб запрос по трансферу.

Отметим, что игрок уже выступал в Испании. В сезоне 2012-2013 Тальяфико был футболистом "Мурсии".

В прошлом сезоне Тальяфико сыграл 32 поединка и отметился 3 голевыми передачами.

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