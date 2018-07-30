"Севилья" интересуется ведущим вингером "Ювентуса"

"Севилья" интересуется ведущим вингером туринского "Ювентуса" Хуаном Куадрадо, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красно-белые" оценивают возможность с подписанием 30-летнего игрока, которого "старая синьора" оценивает в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Куадрадо забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 29 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Севилья" назвала цену на Н'Зонзи. | soccernews.ru