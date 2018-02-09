"Севилья" исключила из заявки Кароля

Теги севильягалатасарай

"Севилья" исключила из заявки Кароля

"Севилья" на своём официальном сайте объявила об исключении из заявки на чемпионат Испании защитника Лионеля Кароля.

Такое решение принято в связи с перебором игроков. После подписания новичков во время зимнего трансферного окна в заявке андалусийского клуба было 26 футболистов, в то время как лимит предусматривает - 25.

Стоит отметить, что права на Кароля принадлежат "Галатасараю", а за "Севилью" он выступал на правах аренды. В этом сезоне 26-летний француз сыграл за "нервионцев" 9 матчей и сделал 1 ассист.

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