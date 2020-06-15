"Севилья" из-за автогола упустила победу над "Леванте"
В 29-м туре чемпионата Испании "Леванте" и "Севилья" разошлись миром со счетом 1:1. На 46-й минуте счет открыл Люк де Йонг. Впрочем, севильцы упустили победу из-за автогола Диего Карлоса.
"Севилья" осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" по-прежнему занимает 12-ю позицию.
"Леванте" – "Севилья" - 1:1 (0:0)
Голы: де Йонг, 46 - 0:1, Диего Карлос, 87 (автогол) - 1:1
"Леванте": Фернандес, Коке (Мирамон, 61), Бруно Гонсалес, Везу, Тоньо (Клерк, 87), Кампанья, Рочина (Эрнани, 72), Вукчевич (Барди, 61), Мелеро, Майораль, Моралес (Леон, 72).
"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Навас, Банега (Оливер Торрес, 63), Гудель, Жордан (Фернандо, 64), Окампос (Регилон, 84), де Йонг (Эн-Несири, 73), Мунир (Сусо, 63).
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|1
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|20
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|2
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|19
|40
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14