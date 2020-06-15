"Севилья" из-за автогола упустила победу над "Леванте"

В 29-м туре чемпионата Испании "Леванте" и "Севилья" разошлись миром со счетом 1:1. На 46-й минуте счет открыл Люк де Йонг. Впрочем, севильцы упустили победу из-за автогола Диего Карлоса.

"Севилья" осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" по-прежнему занимает 12-ю позицию.

"Леванте" – "Севилья" - 1:1 (0:0)

Голы: де Йонг, 46 - 0:1, Диего Карлос, 87 (автогол) - 1:1

"Леванте": Фернандес, Коке (Мирамон, 61), Бруно Гонсалес, Везу, Тоньо (Клерк, 87), Кампанья, Рочина (Эрнани, 72), Вукчевич (Барди, 61), Мелеро, Майораль, Моралес (Леон, 72).

"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Навас, Банега (Оливер Торрес, 63), Гудель, Жордан (Фернандо, 64), Окампос (Регилон, 84), де Йонг (Эн-Несири, 73), Мунир (Сусо, 63).

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