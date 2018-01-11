"Севилья" – "Кадис" - 2:1, "Леванте" – "Эспаньол" - 0:2 (обзоры)

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"Севилья" – "Кадис" - 2:1, "Леванте" – "Эспаньол" - 0:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух ответных матчей 1/8 финала Кубка Испании.

Видео: "Севилья" – "Кадис" - 2:1.

 

Видео: "Леванте" – "Эспаньол" - 0:2.

 

Не пропустите: "Севилья" и "Эспаньол" вышли в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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