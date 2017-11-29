"Севилья" - "Картахена" - 4:0 (обзор)

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"Севилья" - "Картахена" - 4:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала кубка Испании, в котором "Севилья" разгромила "Картахену".

Также читайте отчет о матче. | soccernews.ru

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