"Севилья" купила игрока "Марселя" Окампоса

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"Севилья" купила игрока "Марселя" Окампоса

"Севилья" подписала контракт с игроком "Марселя" Лукасом Окампосом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист подписал пятилетний контракт с клубом.

Ранее игрок выступал за "Риверт Плейт", "Монако", "Марсель", "Дженоа", и "Милан". В минувшем сезоне он играл в 40 матчах, отметившись 5 голами и 8 ассистами.

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