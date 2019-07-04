"Севилья" купила игрока "Марселя" Окампоса

"Севилья" подписала контракт с игроком "Марселя" Лукасом Окампосом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист подписал пятилетний контракт с клубом.

Anunciar sólo un fichaje hoy nos parecía poco. Así pues... ¡@Locampos15 se une al #SevillaFC y firma por cinco temporadas! #vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 3 июля 2019 г.

Ранее игрок выступал за "Риверт Плейт", "Монако", "Марсель", "Дженоа", и "Милан". В минувшем сезоне он играл в 40 матчах, отметившись 5 голами и 8 ассистами.

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