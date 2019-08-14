"Севилья" купила игрока "Монако"

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"Севилья" купила игрока "Монако"

Полузащитник Рони Лопеш перешёл из "Монако" в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера неизвестна. По данным СМИ, монегаски заработали на сделке 20 миллионов евро с учётом бонусов.

23-летний португалец заключил с "нервионцами" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Лопеш выступал за "Монако" с 2015 года, сыграл 82 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов. Сдавался в аренду "Лиллю".

Не пропустите: "Монако" объявил о трансфере форварда "Севильи". | http://soccernews.ru
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