"Севилья" купила игрока "Монако"

Полузащитник Рони Лопеш перешёл из "Монако" в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера неизвестна. По данным СМИ, монегаски заработали на сделке 20 миллионов евро с учётом бонусов.

23-летний португалец заключил с "нервионцами" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Лопеш выступал за "Монако" с 2015 года, сыграл 82 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов. Сдавался в аренду "Лиллю".

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