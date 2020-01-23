"Севилья" купила полузащитника "Баварии"
"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Баварии" Райана Йоханссона.
Сумма трансфера не разглашается. Игрок молодёжной сборной Люксембурга заключил с андалусийским клубом шестилетний контракт.
Сообщается, что 18-летний хавбек будет играть как за основную, так и за молодёжную команду "нервионцев".
Йоханссон числился в "Баварии" с лета 2017 года, но за основу "ротен" так и не дебютировал.
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|18
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|Вольфсбург
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