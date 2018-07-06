"Севилья" купила вратаря "Базеля"

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"Севилья" купила вратаря "Базеля"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря "Базеля" Томаша Вацлика.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Чешский страж ворот заключил с испанским клубом контракт до лета 2021 года.

29-летний Вацлик выступал за "Базель" с 2014 года, сыграл 169 матчей и пропустил 183 гола. 

Не пропустите: "Севилья" близка к приобретению экс-игрока ПСЖ. | http://soccernews.ru

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