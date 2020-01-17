"Севилья" купила за 20 миллионов евро форварда "Леганеса"
"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Леганеса" Юссефа Эн-Несири.
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. 22-летний марокканец заключил с андалусийским клубом контракт до лета 2025 года.
Эн-Несири выступал за "Леганес" с августа 2018 года, сыграл 53 матча, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.
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