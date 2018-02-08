"Севилья" - "Леганес" - 2:0 (обзор)

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"Севилья" - "Леганес" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча кубка Испании между "Севильей" и "Леганесом".

Также читайте отчет об игре

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