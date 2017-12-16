"Севилья" – "Леванте" - 0:0 (обзор)

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"Севилья" – "Леванте" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура испанской Примеры между "Севильей" и "Леванте".

Не пропустите: "Севилья" дома не сумела победить "Леванте". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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