"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0 (обзор)

Теги севильяманчестер юнайтед

"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Видео: "Севилья" – "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Севилья" и "Манчестер Юнайтед" голов друг другу не забили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов