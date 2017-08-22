"Севилья", "Марибор" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов

Теги севильямариборолимпиакос пирей

"Севилья", "Марибор" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов

Завершились три ответных матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Путевки в групповой этап завоевали "Севилья", "Марибор" и "Олимпиакос".

"Севилья" Испания – "Башакшехир" Турция - 2:2 (0:1) - первый матч - 2:1
Голы: Элиа, 17 - 0:1, Эскудеро, 52 - 1:1, Бен-Йеддер, 75 - 2:1, Вишча, 83 - 2:2

"Севилья": Рико, Пареха, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Писарро, Банега (Сарабия, 90), Корреа (Нолито, 72), Нзонзи, Навас (Монтойя, 85), Бен-Йеддер.

"Башакшехир": Бабаджан, Кайсара, Клиши, Епуряну, Аттама, Вишча, Текдемир (Инлер, 83), Белезоглу, Моссоро (Наполеони, 72), Элиа (Фрай, 83), Адебайор.

"Марибор" Словения – "Хапоэль" Беер-Шева, Израиль - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:2
Гол: Вилер, 15 - 1:0

"Марибор": Ханданович, Милец, Шулер, Вилер, Райчевич, Кабха, Врховец, Бохар (Биллонг, 90), Таварес, Байде (Хотич, 72), Ахмеди (Пихлер, 83).

"Хапоэль": Хаимов, Цедек, Корхут, Таа, Эльхамед (Охана, 46), Меликсон, Ради (Барда, 79), Огу, Биттон, Гадир (Пекхарт, 56), Нвакаэме.

"Риека" Хорватия - "Олимпиакос" Греция - 0:1 (0:1) - первый матч - 1:2
Гол: Марин, 25 - 0:1

"Риека": Слуга (Прскало, 51), Жупарич, Вешович, Мартич, Брадарич (Матей, 77), Элез, Мишич, Малеш, Горгон (Квржич, 61), Эбер, Гавранович.

"Олимпиакос": Капино, Вукович, Рецос, Эльабделлауи, Кутрис (Фигейраш, 61), Жийе, Ромао (Фортунис, 80), Оджиджа-Офоэ, Карсела-Гонсалес, Марин (Себа, 66), Бен-Набуан.

Не пропустите: "Селтик" проиграл "Астане", но вышел в Лигу чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов