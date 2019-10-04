"Севилья" минимально обыграла АПОЭЛ, а "Карабах" разгромил в гостях "Дюделанж"

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"Севилья" минимально обыграла АПОЭЛ, а "Карабах" разгромил в гостях "Дюделанж"

"Севилья" минимально обыграла АПОЭЛ, а "Карабах" разгромил в гостях "Дюделанж" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Севилья" - АПОЭЛ - 1:0 (1:0)

Гол: Эрнандес, 17.

"Севилья": Буну, Эскудеро, Гомес, Кунде, Гудель, Васкес, Хоан Хордан, Посо, Эрнандес (Даббур, 79), Рони Лопеш (Банега, 72), Эль-Хаддади (Хиль, 60).

АПОЭЛ: Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Гентзоглу (Эфрем, 80), Матич, Яколиш, Михайлович, Лукас Соуза, Павлович (Халлениус, 66), Аль-Таамари (Алонефтис, 84).

"Дюделанж" - "Карабах" - 1:4 (0:3)

Голы: Зубир, 11 - 0:1, Мичел, 30 - 0:2, Ришард Алмейда, 37 (с пенальти) - 0:3, Кинтана, 69 - 0:4, Бернье, 90 - 1:4.

"Дюделанж": Жубер, Шнелль, Лесквой, Бушуари, Покар (Колс, 72), Гарос, Бугрин, Синани, Бернье, Клапп (Лави, 56), Менди (Моррен, 68).

"Карабах": Бегович, Садыгов, Б.Гусейнов, Медведев, Аилтон, Мичел (Гуйе, 72), Гараев (Славчев, 60), Ришард Алмейда, Кинтана (Абдуллаев, 81), Зубир, Эмрели.

Таким образом "Севилья" возглавила группу А, набрав 6 баллов, у "Карабаха" и "Дюделанжа" по 3 очка. Замыкает таблицу АПОЭЛ, не набравший баллов.

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