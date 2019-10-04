"Севилья" минимально обыграла АПОЭЛ, а "Карабах" разгромил в гостях "Дюделанж"
"Севилья" минимально обыграла АПОЭЛ, а "Карабах" разгромил в гостях "Дюделанж" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Севилья" - АПОЭЛ - 1:0 (1:0)
Гол: Эрнандес, 17.
"Севилья": Буну, Эскудеро, Гомес, Кунде, Гудель, Васкес, Хоан Хордан, Посо, Эрнандес (Даббур, 79), Рони Лопеш (Банега, 72), Эль-Хаддади (Хиль, 60).
АПОЭЛ: Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Гентзоглу (Эфрем, 80), Матич, Яколиш, Михайлович, Лукас Соуза, Павлович (Халлениус, 66), Аль-Таамари (Алонефтис, 84).
"Дюделанж" - "Карабах" - 1:4 (0:3)
Голы: Зубир, 11 - 0:1, Мичел, 30 - 0:2, Ришард Алмейда, 37 (с пенальти) - 0:3, Кинтана, 69 - 0:4, Бернье, 90 - 1:4.
"Дюделанж": Жубер, Шнелль, Лесквой, Бушуари, Покар (Колс, 72), Гарос, Бугрин, Синани, Бернье, Клапп (Лави, 56), Менди (Моррен, 68).
"Карабах": Бегович, Садыгов, Б.Гусейнов, Медведев, Аилтон, Мичел (Гуйе, 72), Гараев (Славчев, 60), Ришард Алмейда, Кинтана (Абдуллаев, 81), Зубир, Эмрели.
Таким образом "Севилья" возглавила группу А, набрав 6 баллов, у "Карабаха" и "Дюделанжа" по 3 очка. Замыкает таблицу АПОЭЛ, не набравший баллов.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0