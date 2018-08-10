"Севилья" минимально обыграла "Жальгирис"
В первом матче квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Севилья" дома минимально обыграла литовский "Жальгирис".
"Севилья" - "Жальгирис" - 1:0
Гол: Банега, 34 - 1:0.
"Севилья": Вацлик, Гонсалес, Каррису, Гнаньон, Видаль, Амаду, Банега (Гансо, 74), Арана, Нолито (Сарабия, 74), Гарсия (Муриэль, 59), Бен Йеддер.
Напомним, ранее состоялось еще два матча Лиги Европы. | soccernews.ru
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