"Севилья" минимально победила "Альмерию" и вышла в полуфинал Кубка Короля

Закончилась встреча 1/4 финала Кубка Испании. "Альмерия" принимала "Севилью" и не сдалась, не смотря на разницу в классе. Матч закончился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил Окампос.

"Альмерия" - "Севилья" 0:1 (0:0)

Гол: Окампос, 67- 0:1

"Альмерия": Фернандо, Чуми, Акьеме, Буньюэль, Петрович (Куэнка, 89), Вильяльба (Жоау Карвалью, 76), Рамазани, Ласо (Умар, 68), Вильяр (Корпас, 68), Робертоне (Самуэл Кошта, 76), Сесар.