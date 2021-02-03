"Севилья" минимально победила "Альмерию" и вышла в полуфинал Кубка Короля

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"Севилья" минимально победила "Альмерию" и вышла в полуфинал Кубка КороляЗакончилась встреча 1/4 финала Кубка Испании. "Альмерия" принимала "Севилью" и не сдалась, не смотря на разницу в классе. Матч закончился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил Окампос. 

"Альмерия" - "Севилья" 0:1 (0:0)

Гол: Окампос, 67- 0:1

"Альмерия": Фернандо, Чуми, Акьеме, Буньюэль, Петрович (Куэнка, 89), Вильяльба (Жоау Карвалью, 76), Рамазани, Ласо (Умар, 68), Вильяр (Корпас, 68), Робертоне (Самуэл Кошта, 76), Сесар.

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Рекик, Алеиш Видаль, Ракитич, Окампос (Жордан, 80), Фернандо, Гудель (Мунир, 46), Гомес (Сусо, 60), де Йонг (Эн-Несири, 60).

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