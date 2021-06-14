"Севилья" может купить российского таланта

"Севилья" проявляет интерес к российскому нападающему Магомедхабибу Абдусаламову, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболист заинтересовал испанский клуб своей игрой за юношеские сборные России против сборных Англии и Швейцарии. Также форвард находится в сфере интересов "Валенсии", "Алавеса", "Ренна" и "Монпелье". Впрочем, семья Абдусламов против переезда игрока границу как минимум до 20 лет, считая, что ему лучше набираться опыта в России.

18-летний Абдусламов выступает за клуб ПФЛ "Родина" (Москва). В минувшем сезоне он провел 19 матчей и забил шесть голов.

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