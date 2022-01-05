"Севилья" может перехватить трансферную цель "Арсенала"

Теги арсенал лондонтоттенхэмювентусдеян кулушевскисевилья

"Севилья" может перехватить трансферную цель "Арсенала"

Фото: инстаграм Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к шведскому нападающему "Ювентуса" Деяну Кулушевски, Calciomercato.com.

По сведениям источника, испанский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Арсенал". Также шведом интересуется "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 21-летний Кулушевски провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Мората останется в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" наметил грандиозные трансферные планы на лето

"Реал" наметил грандиозные трансферные планы на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов