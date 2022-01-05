"Севилья" может перехватить трансферную цель "Арсенала"
Фото: инстаграм Деяна Кулушевски/Автор неизвестен
"Севилья" проявляет интерес к шведскому нападающему "Ювентуса" Деяну Кулушевски, Calciomercato.com.
По сведениям источника, испанский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Арсенал". Также шведом интересуется "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне 21-летний Кулушевски провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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