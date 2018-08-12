"Севилья" может подать жалобу на "Барселону"

"Севилья" рассмотрит возможность подачи жалобы на "Барселону", если та в матче за Суперкубок Испании выпустит более трех футболистов, не являющихся гражданами ЕС.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сделала заявление: "Поскольку Суперкубок Испании, согласно действующему законодательству, не имеет статус профессионального, в нем не действуют никакие ограничения, связанные с участием футболистов без паспорта ЕС".

На что "Севилья" ответила: "Мы удивлены заявлением RFEF за 24 часа до Суперкубка. Сообщается, что заявить можно сколько угодно футболистов не из ЕС. В их последнем уведомлении по сезону-2018/19 отмечалось, что только три игрока не из ЕС могут быть задействованы, без исключений.

Юридический отдел клуба занимается данной ситуацией. Если "Барселона" внесет в заявку больше трех футболистов не из ЕС, мы можем подать жалобу в связи с несоответствующим составом".

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