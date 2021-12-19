"Севилья" может подписать нападающего "Реала"

Теги реал мадридмариано диассевилья

"Севилья" может подписать нападающего "Реала"Фото: инстаграм Мариано/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас может перейти в другой клуб чемпионата Испании, сообщает Fichajes.

По информации источника, в нападающем заинтересована "Севилья". Отмечается, что первые переговоры между клубами уже состоялись. 

Королевский клуб может отдать доминиканца в аренду с правом дальнейшего выкупа. Соглашение Мариано с "Реалом" рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы клубы Серии А.

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