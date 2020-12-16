"Севилья" может подписать трансферную цель "Спартака"
"Севилья" проявляет интерес к румынскому полузащитнику "Рейнджерс" Янису Хаджи, сообщает Fichajes.
По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Сампдория", "Кальяри" и "Торонто". Сам игрок склоняется к переезду в Испанию.
Летом 2019 года Хаджи входил в сферу интересов "Спартака", но трансфер не состоялся.
22-летний является сыном легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. В нынешнем сезоне хавбек провел за "Рейнджерс" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2024 года.
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