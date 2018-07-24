"Севилья" может подписать воспитанника "Барселоны"

Защитник "Сельты" Серхи Гомес близок к переходу в "Севилью", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, севильский клуб договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера не разглашается. Гомес заменит в составе "Севильи" Клемана Лангле, который перешел в "Барселону".

Стоит отметить, что Гомес является воспитанником "Барселоны", но сыграл за основной состав каталонцев всего 1 матч.

В прошлом сезоне 26-летний Гомес провел за "Сельту" 35 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Барселона" пытается перехватить Малкома у "Ромы". | http://soccernews.ru