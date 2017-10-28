"Севилья" может подписать защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль может перейти в "Севилью", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, андалусийский клуб заинтересован в возвращении 28-летнего футболиста уже в январе.

Известно, что "Барселона" готова расстаться с Видалем зимой, если за него предложат 10 миллионов евро.

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