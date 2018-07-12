"Севилья" может потерять еще одного защитника

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"Севилья" может потерять еще одного защитника

"Лион" и "Марсель" проявляют интерес к датскому защитнику "Севильи" Симону Кьяеру, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 29-летний Кьеяр провел за "Севилью" 27 матчей и забил 3 гола.

Напомним, что ранее защитник "Севильи" Клеман Лангле перешел в "Барселону".

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