"Севилья" может потерять еще одного защитника

"Лион" и "Марсель" проявляют интерес к датскому защитнику "Севильи" Симону Кьяеру, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 29-летний Кьеяр провел за "Севилью" 27 матчей и забил 3 гола.

Напомним, что ранее защитник "Севильи" Клеман Лангле перешел в "Барселону".

Не пропустите: Официально: Лангле стал игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru