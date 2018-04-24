"Севилья" может пригласить своего бывшего тренера



Новым главным тренером "Севильи" может стать Хоакин Капаррос, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, руководство севильцев приняло решение уволить нынешнего наставника Винченцо Монтеллу после поражения команды в финале Кубка Испании от "Барселоны" (0:5).

В данный момент 62-летний Капаррос тренирует катарский "Аль-Ахли". Стоит отметить, что ранее он уже работал с "Севильей" в период с 2000 по 2005 годы.

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