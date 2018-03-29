"Севилья" может приобрести двух игроков из Серии А

"Севилья" проявляет интерес к полузащитникам "Аталанты" Йосипу Иличичу и "Болоньи" Симоне Верди, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести обоих футболистов в летнее трансферное окно. На их покупке настаивает главный тренер андалузцев Винченцо Монтелла.

В этом сезоне 30-летний Иличич провел 37 матчей, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. На счету 25-летнего Верди 7 мячей и 8 голевых пасов в 26 поединках.

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