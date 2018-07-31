"Севилья" может усилиться форвардом "Валенсии"

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"Севилья" может усилиться форвардом "Валенсии"

"Севилья" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Симоне Дзадзе, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, андалусийский клуб видит в 27-летнем итальянце более дешёвую альтернативу форварду "Челси" Миши Батшуайи.

Трансфер Дзадзы оценивается в 15 миллионов евро.

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