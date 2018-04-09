"Севилья" может уволить Монтеллу

"Севилья" в ближайшее время может уволить главного тренера команды Винченцо Монтеллу, сообщает испанская пресса.

Поводом для возможной отставки итальянского специалиста называются неудовлетворительные результаты андалусийцев, которые проиграли 4 из последних 6 матчей.

Сменить Монтеллу у руля "Севильи" может Хоакин Капаррос, который уже возглавлял команду с 2000 по 2005 год.

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