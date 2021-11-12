"Севилья" может вернуть де Йонга из аренды в "Барселоне"

Фото инстаграм Люка Де Йонга

"Севилья" собирается усилить атаку во время зимнего трансферного окна из-за частых травм нападающего Юссефа Эн-Несири.

По информации Sport.es, решением проблемы может стать возвращение из аренды в "Барселоне" форварда Люка де Йонга.

"Сине-гранатовые" не рассчитывают на голландца после ухода Рональда Кумана с поста главного тренера и намерены избавиться от него в январе.

Де Йонг забил 1 гол в 9 матчах в составе "Барсы".

Не пропустите: Дани Алвес в шаге от возвращения в "Барселону". | http://soccernews.ru