"Севилья" может вернуть де Йонга из аренды в "Барселоне"
"Севилья" собирается усилить атаку во время зимнего трансферного окна из-за частых травм нападающего Юссефа Эн-Несири.
По информации Sport.es, решением проблемы может стать возвращение из аренды в "Барселоне" форварда Люка де Йонга.
"Сине-гранатовые" не рассчитывают на голландца после ухода Рональда Кумана с поста главного тренера и намерены избавиться от него в январе.
Де Йонг забил 1 гол в 9 матчах в составе "Барсы".
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
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