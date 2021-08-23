"Севилья" может вернуть Сарабию

Фото: инстаграм Сарабии/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабия может вернуться в "Севилью" уже этим летом.

Как сообщает Роберто Ароха, сейчас футболист ведет переговоры с нервионцами, он открыт для возвращения на Рамон Санчес Писхуан.

По информации источника, "Севилья" на данный момент пытается найти правильную формулу для финансового оформления трансфера.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 10-12 миллионов евро.

Напомним, что Сарабия перешел в ПСЖ в 2019 году за 20 миллионов евро.

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