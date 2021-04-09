Севилья может войти в число городов, принимающих матчи Евро-2020
Игры Чемпионата Европы 2020 года, которые должны пройти в Испании, могут перенести из Бильбао в другой город.
По информации Bild, на проведение матчей континентального первенства претендует Севилья.
Ранее сообщалось, что УЕФА может лишить Бильбао права принимать встречи Евро из-за жёстких коронавирусных ограничений.
В Андалусии антиковидные меры более лояльные, что позволит пустить зрителей на трибуны. Напомним, что это главное требование организаторов турнира.
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|3
|5
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|6
|2
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|3
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|3
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|3
|1