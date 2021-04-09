Севилья может войти в число городов, принимающих матчи Евро-2020

Игры Чемпионата Европы 2020 года, которые должны пройти в Испании, могут перенести из Бильбао в другой город.

По информации Bild, на проведение матчей континентального первенства претендует Севилья.

Ранее сообщалось, что УЕФА может лишить Бильбао права принимать встречи Евро из-за жёстких коронавирусных ограничений.

В Андалусии антиковидные меры более лояльные, что позволит пустить зрителей на трибуны. Напомним, что это главное требование организаторов турнира.

Не пропустите: УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020. | http://soccernews.ru