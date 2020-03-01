"Севилья" на 93-й минуте вырвала победу над "Осасуной"
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Осасуну", которая почти тайм играла вдесятером. Победу севильскому клубу принесли дубль Юссефа Эн-Несири и гол Лукаса Окампоса. В составе гостей отличились Аридане Эрнандес и Роберто Торрес.
Благодаря победе "Севилья" поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры. "Осасуна" осталась на 12-й позиции.
"Севилья" - "Осасуна" - 3:2 (2:0)
Голы: Эн-Несири, 13 - 1:0, Окампос, 45 - 2:0, Аридане, 64 - 2:1, Роберто Торрес, 74 (с пенальти), Эн-Несири, 90+3 - 3:2
"Севилья": Буну, Кунде, Навас, Эскудеро, Серджи Гомес, Васкес (де Йонг, 75), Фернандо (Гудель, 32), Окампос, Оливер Торрес, Рони Лопеш (Сусо, 66), Эн-Несири.
"Осасуна": Эррера, Ронкалья, Тони Лато, Эступиньян, Давид Гарсия, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Арнаис (Рубен Мартинес, 56), Брашанац, Аридане, Гальего.
Удаление: Эррера (54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14