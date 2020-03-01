"Севилья" на 93-й минуте вырвала победу над "Осасуной"

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"Севилья" на 93-й минуте вырвала победу над "Осасуной"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Осасуну", которая почти тайм играла вдесятером. Победу севильскому клубу принесли дубль Юссефа Эн-Несири и гол Лукаса Окампоса. В составе гостей отличились Аридане Эрнандес и Роберто Торрес.

Благодаря победе "Севилья" поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры. "Осасуна" осталась на 12-й позиции.

"Севилья" - "Осасуна" - 3:2 (2:0)
Голы: Эн-Несири, 13 - 1:0, Окампос, 45 - 2:0, Аридане, 64 - 2:1, Роберто Торрес, 74 (с пенальти), Эн-Несири, 90+3 - 3:2

"Севилья": Буну, Кунде, Навас, Эскудеро, Серджи Гомес, Васкес (де Йонг, 75), Фернандо (Гудель, 32), Окампос, Оливер Торрес, Рони Лопеш (Сусо, 66), Эн-Несири.

"Осасуна": Эррера, Ронкалья, Тони Лато, Эступиньян, Давид Гарсия, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Арнаис (Рубен Мартинес, 56), Брашанац, Аридане, Гальего.

Удаление: Эррера (54).

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