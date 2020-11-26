"Севилья" на длительный срок лишилась Эскудеро, травмировавшегося в матче с "Краснодаром"
Защитник "Севильи" Серхио Эскудеро выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирован вывих локтя. Травму он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром" (2:1). Таким образом, Эскудеро вернется в строй не раньше второй половины февраля.
В нынешнем сезоне 31-летний Эскудеро провел за "Севилью" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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