"Севилья" на своём поле переиграла "Сельту"

Теги севильясельта виго

"Севилья" на своём поле переиграла "Сельту"

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Севилья" дома одержала волевую победу над "Сельтой" со счётом 2:1.

"Севилья" – "Сельта" - 2:1
 
Голы: Макси Гомес, 13 - 0:1, Муриэль, 36 - 1:1, Нолито, 48 - 2:1.

"Севилья": Сория, Лангле, Эскудеро, Коршья (Кьер, 75), Писарро, Нзонзи, Гайс, Васкес (Банега, 65), Сарабия, Нолито (Крон-Дели, 83), Муриэль.

"Сельта": Бланко, Гомес, Кастро, Мальо, Кабраль (Браис Мендес, 79), Васс, Лоботка (Радоя, 69), Эрнандес, Систо (Гвидетти, 78), Аспас, Макси Гомес.

Не пропустите: Паулиньо в текущем розыгрыше Примеры забил столько же голов, сколько и трио BBC из "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 12 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов