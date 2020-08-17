"Севилья" на везении и кураже вратаря пролезла в финал Лиги Европы, но попутно показала все слабые стороны "Манчестер Юнайтед"

МЮ здорово начал поединок против "Севильи", уже на 50-й секунде организовав удар по воротам из пределов штрафной в исполнении Фернандеша. Его накрыли, "Севиль"я огрызнулась контрвыпадом, но на 7-й минуте андалусийцы пропустили классную атаку: Погба покатил мяч мимо Кунде на Рэшфорда, который пробил с левого края штрафной метров с пяти – Буну спас, добить защитники не дали. При этом уже после удара Маркуса в его ногу в подкате влетел Диего Карлос, за что Брых назначил пенальти. Бруну Фернандеш уверенно его реализовал – это был уже 22-й пенальти "дьяволов" в сезоне. На 13-й минуте удвоить преимущество МЮ мог Фред, который открылся на правом краю штрафной и качнул защитника, однако последующий удар бразильца был неточным. "Севилья" на 16-й ответила быстрой атакой левым флангом с выстрелом Окампоса с острого угла – де Хеа парировал. После этого обе команды минут десять поочередно атаковали свободные зоны друг друга, по несколько раз врываясь на ударные позиции, но опасных моментов не возникало. На поле происходили веселые качели на высоких скоростях. В конце концов, в этих качелях "Севилья" укачала соперника. На 25-й минуте манкунианцы позволили Окампосу пробить головой с углового (выше ворот), а на 27-й они уже вынимали мяч из сетки: все тот же Окампос классным пасом с левого фланга запустил в штрафную Регилона, а тот прострелил на дальнюю штангу под замыкание Сусо – испанец пробил в касание в ближний угол! 1:1.

Нельзя сказать, что МЮ перехватил инициативу после пропущенного гола, однако моменты возникали исключительно у ворот "Севильи". Уже на 28-й минуте Фернандеш замыкал подачу с углового (неточно), на 29-й он же попытался забить с центра поля (еще хуже), а на 33-й красивая комбинация с участием Рэшфорда и Погба завершилась ударом Марсиаля с линии штрафной – над перекладиной! На 38-й минуте прямым ударом со стандарта метров с 30-ти выстрелил Рэшфорд, заставив Буну парировать перед собой, а уже в компенсированное время Фернандеш обработал передачу Погба и с подъема пробил с дальней дистанции – Буну потянул в красивом прыжке! Наконец, на перерыв команды ушли при ничейном счете. Старт второго тайма в исполнении МЮ показался фантастическим. "Красные дьяволы" (в этот вечер они были "черными") создали кучу супермоментов: на 47-й минуте Гринвуд после паса Фернандеша вышел один на один с Буну и пробил в дальний – Ясин спас; на 50-й Марсиаль дважды стрелял с острого угла с минимальной дистанции, но Буну снова парировал! Еще два удара были блокированы! На 52-й и 53-й минутах Марсиаль и сам вырывался один на один с Буну, но и здесь переиграть голкипера не удалось. Цена резервного вратаря "Севильи" после этих эпизодов должна была вырасти втрое, чего не скажешь об обороне андалусийцев.

Лопетеги на 58-й минуте снял с игры Окампоса и Эн-Несири, а затем и Сусо, бросив в бой де Йонга, Эль-Хаддади и Васкеса. Особого эффекта в атаке эти замены не принесли, но "Севильи" удалось отвести игру от своих ворот хотя бы в центр поля. Там в скучной позиционной борьбе прошли следующие 20 минут, в течение которых болельщики увидели три момента невысокого качества: Погба на 69-й мощно пробил с дистанции над воротами, Гринвуд на 70-й стрелял в защитника, а Джордан на 73-й со стандарта попал в руку Фернандешу – мог быть пенальти, но его не назначили. Так спокойно матч продолжался до 78-й минуты, пока "Севилья" не забила издевательски простой гол: Навас подал с правого фланга на линию вратарской, а де Йонг, выскочив из-за спины Линделёфа и Уан-Биссаки, расстрелял ворота с пяти метров – 2:1! МЮ нужно было идти вперед, однако Уле-Гуннар Сульшер до 87-й минуты не сделал ни одной замены! К тому времени "дьяволы" могли как пропустить в результате удара Васкеса после углового (выше ворот), так и забить с пенальти за фол против Фернандеша – впрочем, Брих, посоветовавшись с VAR, отказался указывать на "отметку". После этого на поле появились Мата, Джеймс, Фосу-Менса и Игало. У них было шесть компенсированных минут, чтобы спасти матч, но ничего интересного у манкунианцев не получалось. На 90+5-й они еще и чуть не пропустили в контратаке, которую запорол де Йонг. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу андалусийцев. Таким образом, "Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы. Ее соперником станет победитель пары "Интер" - "Шахтер". Этот матч смотрите уже сегодня.

"Севилья" и Лига Европы – любовь навеки

"Севилья" выходит уже в шестой финал Кубка УЕФА / Лиги Европы, выиграв пять предыдущих, в то время во всех остальных клубов не более четырех финалов. Действительно, это турнир "Севильи", где соперникам андалусийцев хочется только посочувствовать. Против них классно выглядели и украинский "Днепр", и "Ливерпуль", и "Манчестер Юнайтед", но результат везде один и тот же – "рохибланкос" празднуют победу. Особенно не везет англичанам: помимо победы над "Ливерпулем" в 2016-м, "Севилья" переиграла в финале "Мидлсбро" (2006-й год), а в настоящее время выбила из турнира "Вулверхэмпто"н и МЮ. А два года назад нервионцы выносили МЮ из плей-офф Лиги Чемпионов. Все это, конечно же, круто, однако счет в нынешнем полуфинале был не по игре. Если посмотреть хайлайты поединка, то там будут только два гола "Севильи" и, возможно, удар Окампоса с острого угла, а все остальное время займут классные моменты "Манчестер Юнайтед" – одних только выходов один на один у "дьяволов" было 3. В общем, на 9 ударов андалусийцев в матче пришлось аж 20 выстрелов манкунианцев, из которых 13 прошло с пределов штрафной (3:7 по попаданиям в створ). По ожидаемым голами (xG) подопечные Уле-Гуннара Сульшера выиграли со счетом 0,95 - 2,48.

Превосходство "Манчестер Юнайтед" над "Севильей" демонстрирует и график non-shot xG, в котором рассчитывается возможность гола после любых действий, кроме удара. В частности, здесь важное значение получают перехваты возле штрафной и проходы на дриблинге, ну и передачи с отборами и подборами. На графике можно заметить, что МЮ доминировал большую часть встречи. Конечно, "красные дьяволы" сами виноваты в своей слабой реализации и ужасных ошибках в обороне, но два гола из трех попаданий в створ намекают на безумное везение "рохибланкос". В данном случае им удалось наказать МЮ всего за три ошибки. Об обороне "Севильи" и говорить нечего – в ее штрафной творилось настоящий ад. Испанцам невероятно повезло с куражом Буну, однако в финале придется встретиться с атакой не менее мощной, чем у МЮ. Кому, как не "Севилье", знать, что одному голкиперу вытянуть Лигу Европы нереально – вон у "Днепра" также был классный полуфинал несколько лет назад, где вратарь показал себя прекрасно, но в финале это не помогло!

"Манчестер Юнайтед" нужно качать мышцы… и мозг!

"Красные дьяволы" вылетели в третьем полуфинале за год и не взяли ни одного трофея в третьем сезоне подряд – последний раз такие ужасные результаты МЮ демонстрировал во второй половине 80-х, когда титулов не было четыре года. Обидно, ведь в матче против "Севильи" вполне можно было зацепиться за финал. Манкунианцы провели очень хороший матч, но запороли вагон моментов и пропустили очень глупые голы. В этом поединке капитально провалились нападающие: Марсиаль запорол два подряд выхода один на один и не забил с минимальной дистанции на 49-й минуте, Гринвуд также опозорился во время рандеву с Буну, еще один удар был дальним и по центру, а другие два накрыли. Рэшфорд из четырех выстрелов по воротам только один провел в створ – когда зарабатывал пенальти. Лидером же по ударам с отрывом стал хавбек Бруно Фернандес. При этом у команды аж 22 пенальти за сезон. Все это намекает на необходимость покупать настоящего звездного нападающего, способного реализовывать моменты, которые возникли у форвардов МЮ против "Севильи". Возможно, это звучит несправедливо при 17 голах Рэшфорда и Марсиаля (в частности, и грандам), но оба являются похожими по качеству игроками – а вот усилить или разнообразить атаку "дьяволов" Сульшеру было некем. В настоящих топ-клубов должна быть тройка топ-форвардов, которые решают эпизоды на классе, но в МЮ класса не хватает даже для выхода в финал домашних турниров, не говоря уже о Лиге Европы.

Впрочем, с такими нападающими МЮ еще будет жить, а вот с такими защитниками – никак. Оба гола "Севильи" оказались максимально простыми: в первом за рывком Регилона по флангу не успели Фред и Уан-Биссака, а Магуайр при попытке прочитать прострел Серхио начал выдергиваться в противоположную от мяча сторону – Уильямс также несколько растерялся, однако в целом развалилось все. При втором мяче Линделёф и Уан-Биссака просто забыли о де Йонге. При этом не стоит забывать, что оба позволили Окампосу пробить с острого угла в первом тайме. Защитники МЮ выглядели медленными, неуклюжими и ужасно читали игру. Именно они "похоронили" "Юнайтед" в этой встрече, да еще и выдавали какие-то претензии партнерам, что это не они наварили каши. Это третья оборона АПЛ, однако в топ-матчах она не вызывает уверености. Все проблемы, продемонстрированные в полуфинале, болельщики видели и в течение чемпионата, поэтому руководство должно задуматься о выходе на рынок. Конечно, никто не будет искать замену Магуайру, но с таким Линделёфом, например, МЮ будет вылетать из полуфиналов ежегодно. Словом, МЮ нужно выходить на рынок с хорошими деньгами для качественного усиления позиций футболистами топ-уровня, способными вытащить матч исключительно на классе!