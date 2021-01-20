"Севилья" на выезде была сильнее "Алевеса"

Продолжается 18 тур испанской Ла Лиге. В очередном матче встречались "Алавес" и "Севилья". Противостояние аутсайдера и фаворита не принесло неожиданного результата. Хозяева проиграли со счетом 1:2. Все мячи были забиты в первой половине игры.



"Севилья" 33 очка в 18 матчах и поднялась на 4 место в турнирной таблице. Отставание от "бронзы" 1 очко, а от идущего на второй строчке "Реала" - 4 пункта.

"Алавес" все еще находится на грани вылета. в 19 сыгранных матчах команда смогла набрать лишь 18 очков. Как итог - закономерное 17 место. и всего 1 балл от тройки неудачников чемпионата.

"Алавес" - "Севилья" 1:2 (1:2)

Голы: Эн-Несири, 3 - 0:1, Мендес, 12 - 1:1, Сусо, 30 - 1:2

Нереализованный пенальти: Хоселу, 90+1

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Агиррегабириа (Сайнс, 63), Мендес (Дейверсон, 69), Пина (Ману Гарсия, 87), Риоха (Хота, 69), Батталья, Лагуардиа, Хоселу.