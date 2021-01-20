"Севилья" на выезде была сильнее "Алевеса"
Продолжается 18 тур испанской Ла Лиге. В очередном матче встречались "Алавес" и "Севилья". Противостояние аутсайдера и фаворита не принесло неожиданного результата. Хозяева проиграли со счетом 1:2. Все мячи были забиты в первой половине игры.
"Севилья" 33 очка в 18 матчах и поднялась на 4 место в турнирной таблице. Отставание от "бронзы" 1 очко, а от идущего на второй строчке "Реала" - 4 пункта.
"Алавес" все еще находится на грани вылета. в 19 сыгранных матчах команда смогла набрать лишь 18 очков. Как итог - закономерное 17 место. и всего 1 балл от тройки неудачников чемпионата.
"Алавес" - "Севилья" 1:2 (1:2)
Голы: Эн-Несири, 3 - 0:1, Мендес, 12 - 1:1, Сусо, 30 - 1:2
Нереализованный пенальти: Хоселу, 90+1
"Алавес": Пачеко, Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Агиррегабириа (Сайнс, 63), Мендес (Дейверсон, 69), Пина (Ману Гарсия, 87), Риоха (Хота, 69), Батталья, Лагуардиа, Хоселу.
"Севилья": Буну, Кунде, Серджи Гомес, Навас, Акунья, Жордан (Гудель, 78), Ракитич, Окампос (де Йонг, 63), Фернандо, Сусо (Торрес, 90+2), Эн-Несири (Васкес, 90+4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14