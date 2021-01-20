"Севилья" на выезде была сильнее "Алевеса"

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"Севилья" на выезде была сильнее "Алевеса"Продолжается 18 тур испанской Ла Лиге. В очередном матче встречались "Алавес" и "Севилья". Противостояние аутсайдера и фаворита не принесло неожиданного результата. Хозяева проиграли со счетом 1:2. Все мячи были забиты в первой половине игры.

"Севилья" 33 очка в 18 матчах и поднялась на 4 место в турнирной таблице. Отставание от "бронзы" 1 очко, а от идущего на второй строчке "Реала" - 4 пункта.
"Алавес" все еще находится на грани вылета. в 19 сыгранных матчах команда смогла набрать лишь 18 очков. Как итог - закономерное 17 место. и всего 1 балл от тройки неудачников чемпионата.

"Алавес" - "Севилья" 1:2 (1:2)

Голы: Эн-Несири, 3 - 0:1, Мендес, 12 - 1:1, Сусо, 30 - 1:2
Нереализованный пенальти: Хоселу, 90+1

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Агиррегабириа (Сайнс, 63), Мендес (Дейверсон, 69), Пина (Ману Гарсия, 87), Риоха (Хота, 69), Батталья, Лагуардиа, Хоселу.

"Севилья": Буну, Кунде, Серджи Гомес, Навас, Акунья, Жордан (Гудель, 78), Ракитич, Окампос (де Йонг, 63), Фернандо, Сусо (Торрес, 90+2), Эн-Несири (Васкес, 90+4).

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